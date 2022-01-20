Поезд Деда Мороза будет курсировать летом

Поезд зимнего волшебника планируют сделать не только ежегодным, но и запускать его летом. А на сам Великий Устюг особая надежда. Здесь хотят создать туристско-рекреационный кластер "Великий Устюг - сказочная столица России".

Этот проект власти Вологодчины предложили на встрече в федеральной "Корпорации Туризм РФ". Она занимается формированием туристских кластеров, инвестированием в создание необходимой инфраструктуры и расчетом будущих турпотоков.

"Мы обсудили возможные виды сотрудничества при реализации этих туристских кластеров, механизмы привлечения и организации работы со сторонними инвесторами, - прокомментировал первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов. - Активная совместная работа начнется после подписания соглашения между правительством Вологодской области и корпорацией, которое намечено на февраль".

Первым делом представители корпорации приедут в Великий Устюг, чтобы своими глазами увидеть все туристские объекты города и Вотчины Деда Мороза, оценить мастер-план развития этой территории. "Если корректировок не потребуется, мы сразу приступим к подбору необходимых земельных участков, созданию инвестиционных проектов и поиску заинтересованных инвесторов", - сообщил Антон Кольцов.

Пока чиновники о подробностях не говорят, но отмечают, что в Великом Устюге планируют масштабное строительство всесезонных комплексов, туристской и развлекательной инфраструктуры.

Власти Вологодчины представили еще два проекта по созданию туристско-рекреационных кластеров. "Русские берега" направлены на развитие водного туризма и модернизацию круизной инфраструктуры. Этот проект объединяет достаточно большую привлекательную территорию трех крупных субкластеров - Череповца, Кириллова и Вытегры. Второй новый проект - "Резные кружева", он будет развивать туристическую привлекательности самой Вологды.

Тем временем

Поезд-2022 Российского Деда Мороза вернулся в резиденцию - город Великий Устюг. Он проехал 14 тысяч километров, в 36 городах зимний волшебник поздравлял детей и взрослых с новогодними праздниками.

В города состав прибывал утром и стоял целый день. Все желающие могли его встретить и сфотографироваться. А тем, кто приобрел билеты, посчастливилось побывать на отдельной праздничной программе.

Передвижная резиденция волшебника состояла из девяти украшенных вагонов, куда входили вагон Деда Мороза, вагоны, где проходили анимационные программы и игры, вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры или отправить ему письмо. А также вагоны-рестораны, где повара готовили уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

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