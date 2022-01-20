В Ленобласти во время Крещенских купаний в проруби утонула женщина

В Гатчинском районе Ленинградской области 39-летняя женщина утонула в проруби во время Крещенских купаний, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла на реке Оредеж. Женщина окуналась в прорубь и не поднялась. На место вызвали спасателей. Тело погибшей пока не нашли.

Вопросы вызывает купель, где произошел несчастный случай. Во всех регионах страны региональные власти совместно со спасателями определяют места для купаний, проруби проверяются на безопасность, возле каждой такой купели обязательно дежурят врачи и спасатели.

Купель на реке Оредеж, где утонула женщина, в списке официальных не значилась.