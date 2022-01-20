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20.01.2022 14:43
Рубрика: Общество

В Новгороде отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистов

Текст: Вера Черенева

В Великом Новгороде 20 января отмечается годовщина освобождения от фашистской оккупации. Советские войска вступили в город 78 лет назад, сообщают "Новгородские ведомости".

Новгородский ветеран-фронтовик отметил столетний юбилей

При фашистской оккупации Великий Новгород, один из красивейших городов страны, оказался в руинах. Восстановление заняло десятилетия.

Сейчас в Великом Новгороде проживает 107 ветеранов Великой Отечественной войны. Увы, среди них почти не осталось тех, кто тогда, 78 лет назад освобождал город. Несколько лет назад "Новгородские ведомости" собрали воспоминания ветеранов, участников событий тех лет. Сейчас это бесценные данные. Алексей Филиппович Попов, один из освободителей, много лет назад рассказывал журналистам издания, что бойцы долгое время не могли понять, где они едут, спрашивали командира, когда же наконец начнется город. В ответ им отвечали, что окружающие их руины и есть Великий Новгород. Солдаты не могли в это поверить.

В знак освобождения города на кремлевской стене было водружено красное знамя, а немецкие солдаты, остававшиеся в Новгороде, были взяты в плен.

В память об освобождении города к мемориалу погибшим в Великую Отечественную войну будут возложены цветы, а в лектории музея-заповедника покажут фильм "Новгород наш".

Издание отмечает, что историки активно изучают материалы, касающиеся Новгородско-Лужской наступательной операции и открывают неизвестные страницы, касающиеся освобождения города. Правда, констатирует журналист "Новгородских ведомостей" Василий Дубовский, хотя страниц истории открывается все больше, число свидетелей событий тех лет неуклонно сокращается.

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