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20.01.2022 13:33
Рубрика: Происшествия

В Поморье экс-главу города Котласа обвинили в получении взяток

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Бывшему главе муниципального образования "Котлас" предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Напомним, в начале марта 2021 года в Москве задержали экс-главу Котласа - он подозревался в коррупции. Следствием установлено, что с 2014-го по 2021-й годы он неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Вознаграждения были как в виде денег, так и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Давались они за совершение действий в пользу предпринимателей в строительной сфере города. Сюда входила и беспрепятственная выдача документов по введению в эксплуатацию строительных объектов.

По версии следствия, бывший мэр Котласа получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 18 миллионов рублей. При допросах он признал свою вину. Сейчас наложен арест на недвижимость экс-главы, а также членов его семьи и знакомых. Общая стоимость этого имущества превышает 10 миллионов рублей.

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