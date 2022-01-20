Две ТЭЦ Крыма прекратили вырабатывать электроэнергию

Симферопольская и Камыш-Бурунской ТЭЦ (Керчь) прекратили генерацию электроэнергии. Об этом сообщила компания "КрымТЭЦ", в чьей собственности находятся оба объекта.

Решение об остановке турбин владелец принял ввиду прекращения с 1 января 2022 года действия режима вынужденной генерации, после чего производство электроэнергии на мощностях этих двух объектов стало убыточным. Компания "КрымТЭЦ" приостановила генерацию электроэнергии на Симферопольской ТЭЦ полностью и на 50 процентов - на Камыш-Бурунской ТЭЦ.

"На Камыш-Бурунской ТЭЦ остановлена одна из двух действующих турбин, поскольку полное прекращение электрогенерации не позволило бы продолжить отопительный сезон и без тепла осталось бы около 40 процентов керчан", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что несут серьезные убытки, но не могут оставить без тепла крымчан. В компании также пояснили, что у муниципальных властей Керчи было время, чтобы решить проблему теплоснабжения горожан, однако для этого ничего не сделали.

"По причине полного бездействия прежних руководителей города на протяжении последних пяти лет у города нет никаких альтернативных источников теплоснабжения", - отметил генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.

По его данным, готовятся решения, на основании которых город сможет компенсировать компании потери. Сейчас обе турбины Симферопольской ТЭЦ и одна - Камыш-Бурунской ТЭЦ находятся в холодном резерве.

Отметим, согласно данным "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга", энергопотребление в Крыму продолжает расти. За 2021 год этот оно составило 8 761,4 миллиона киловатт-часов, что на 10,6 процента больше объема потребления в 2020 году. В то же время электростанции Крымской энергосистемы с января по декабрь 2021 года выработали 7 368,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 13,5 процента больше объема выработки за 2020 год.

Справка "РГ"

"КрымТЭЦ" отапливает 18 процентов Симферополя и 32 процента Керчи. Чтобы перейти на автономное, независимое от ТЭЦ теплоснабжение, в Симферополе нужно построить девять новых котельных, которые вместе с тепловыми сетями и прочей инженерной инфраструктурой обойдутся в 34,87 миллиарда рублей. Керчи необходимо семь новых котельных стоимостью 5,6 миллиарда.