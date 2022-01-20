Экс-военнослужащего Черноморского флота осудили за торговлю наркотиками

Младший сержант, бывший военнослужащий Черноморского флота, осужден за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

Приговор вынесен по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Как выяснилось, мужчина, желая подзаработать, в августе 2020 года получил через интернет информацию о закладке с 4,5 килограмма наркотика альфа-PVP в расфасованном виде. Подсудимый забрал вещество и разложил его в восемь отдельных тайников. На суде он не признал себя виновным.

Бывшего военного приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима в течение десяти лет и шести месяцев. Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.