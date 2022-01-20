На Красной Поляне открыли вакансию лыжника с зарплатой 200 тысяч рублей

Необычная вакансия появилась на Красной Поляне - работу с жалованьем от 110 до 200 тысяч рублей предложили лыжникам.

"В числе требований к потенциальному кандидату - хороший технический опыт катания на лыжах, наличие горного снаряжения, а также такие личные качества, как проницательность, коммуникабельность и умение продавать", - сообщили в PR-службе HeadHunter Юг.

Трудится придется полный день. Работодатель готов предоставит сезонный skipass, оборудование GoPro 10, комплексный обед и трансфер из Адлера. При этом сотруднику придется самому продавать услуги видеосъемки.