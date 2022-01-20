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20.01.2022 15:13
Рубрика: Общество

На Кубани предупредили о затяжном шторме со снегом и ветром

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае синоптики предупредили жителей о надвигающейся непогоде. В ближайшие четверо суток с 21 по 24 января на всей территории, кроме курорта Сочи, пройдут сильные осадки. В связи с этим в крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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До конца недели на Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом, градом, шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду, в отдельных районах - до 29 метров. На юго-западных притоках реки Кубани, где расположены город-курорт Горячий Ключ, Северский и Абинский районы, а также на реках Черноморского побережья вблизи Геленджика и в Туапсинском районе возможны подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок.

- В следствие непогоды ожидается налипание мокрого снега на проводах, сильный гололед, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение жизнеобеспечения населения, - сообщил начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

В этот период спасатели рекомендуют жителям оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения электроэнергии или газа необходимо отсоединить все бытовые приборы. Также необходимо наблюдать за окружающей обстановкой, на улицу выходить в непромокаемой одежде и обуви.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "01" - единый телефон спасения, "101" - с мобильных телефонов.

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