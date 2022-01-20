На Кубани следователя МВД задержали за взятку в 1,5 млн рублей

На Кубани сотрудники регионального управления ФСБ России задержали следователя полиции Краснодара во время получения взятки в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Как выяснилось, эта операция произошла еще 17 января, но обнародовали информацию о ней сегодня.

"Задержан следователь полиции, - говорится в официальном сообщении пресс-службы УФСБ России по Краснодарскому краю. - Он получил 1,5 миллиона рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией".

Личные данные и должность задержанного сотрудника МВД пока не разглашаются силовиками в интересах следствия. Выясняются все обстоятельства преступления и устанавливаются важные детали событий, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.