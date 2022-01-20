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20.01.2022 14:21
Рубрика: Происшествия

На Кубани тиктокера задержали по подозрению в убийстве и кражах

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре полиция задержала 44-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве, нападении на сотрудников полиции и серии краж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
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Мужчину "взяли" в Юбилейном микрорайоне кубанской столицы и сейчас уже передали представителям СК.

Как сообщили корреспонденту "РГ" источники в правоохранительных органах региона, речь идет об известном тиктокере, размещавшем в Сети незамысловатые ролики, собравшие огромную аудиторию. Популярность к мужчине, его жене и теще пришла неожиданно: в интернет они выложили короткий ролик, где беззубая "теща" прокуренным голосом рассказывает, что к ней едет любимый "зять" и она будет пить с ним пиво. После этого последовали и многие другие видео. Проникнувшись простотой быта, люди отправляли им деньги и вещи посылками. Подписчики исчислялись сотнями тысяч человек. Но авторы TikTok-канала вели совсем не такую простую жизнь, как рассказывали на видео. В частности, мужчина, по данным полиции, в течение нескольких лет незаконно проникал на территорию магазинов, частных домов и квартир.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Краснодарского края при участии регионального УФСБ России задержан ранее судимый местный житель, находящийся в федеральном розыске, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Ему инкриминируются совершение убийства, применение насилия в отношении представителей власти, разбойные нападения и серии краж на территории региона".

По словам Ирины Волк, деятельность фигуранта отличалась высокой степенью конспирации. Также известно, что весной 2020 года сотрудники отдела МВД России по Анапе остановили неизвестного мужчину для проверки документов. Он отказался их предоставить, достал оружие, дважды выстрелил в полицейских, причинив им ранения, и скрылся. Однако осенью прошлого года по результатам проведенных экспертами-криминалистами исследований установлена личность подозреваемого.

Кроме этого, во время расследования выяснилось, что создатель роликов TikTok может быть причастен к убийству жителя станицы Ахтанизовской. По предварительным данным, в декабре 2020 года подозреваемый проник в дом мужчины, выстрелил в него шесть раз и похитил ювелирные украшения.

В ближайшее время в отношении фигуранта судом будет принято решение о мере пресечения на период следствия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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