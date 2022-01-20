На Кубани вырубили часть "народной рощи" под магазин

В районной кубанской станице Новопокровской набирает обороты скандал, связанный с вырубкой деревьев в так называемой "народной роще", посаженной местными жителями более 20 лет назад.

Краевед Иван Бойко и первый атаман Новопокровской Дмитрий Шапошников приватизацию "народной рощи" назвали глумлением над жителями станицы. Фото: Владимир Аносов

Это степной район Кубани. Еще в далекие времена казаки-первопоселенцы вместе с закладкой храмов сажали деревья, и постепенно хутора и станицы так одевались в зеленый наряд. И местные жители сохраняют эту традицию. Березовая аллея стала продолжением рощи, которая тянется практически через всю станицу. Рассказывают, что заложили ее еще в конце 1960-х годов старшеклассники нескольких школ при участии Героя Советского Союза Василия Павловича Толстых. А в 1999-м напротив автовокзала высадили еще 118 березок. Северные деревца, непривычные к жаркому климату, выхаживали всем миром, и они прижились, пустив на юге крепкие корни. Рощу после этого назвали "народной", а березовый уголок стал излюбленным местом отдыха станичников.

...И вдруг среди бела дня здесь начали рубить деревья. Эта новость стремительно разнеслась по округе. На место ЧП прибыл почетный гражданин Новопокровского района, краевед Иван Бойко. В недавнем прошлом руководитель местного архива, автор нескольких десятков книг и брошюр об истории района и знаменитых земляках.

- Стараниями нескольких поколений на территории района был высажен лес, который сейчас занимает 1,7 тысячи гектаров. Но сейчас, что было создано большим трудом, пошло под топор, причем все это происходит при прямом попустительстве местных чиновников, - сокрушается в разговоре с корреспондентами "РГ" Иван Константинович.

Вслед за ним в ситуации попытались разобраться районные депутаты Максимилиан Горшалев, Андрей Елисеев и первый атаман Новопокровской, ветеран погранвойск Дмитрий Шапошников.

- В станице достаточно мест, где можно построить магазины, - возмущается атаман. - Несколько лет назад нам пришлось отстаивать права земляков, похороненных на центральном станичном кладбище. Часть его территории постановлением районной администрации ушла под ларьки. Когда стали разбираться, выяснилось, что участки оформил на подставных лиц один из высокопоставленных местных чиновников. При поддержке прокуратуры нам удалось тогда добиться сноса уже построенного магазина. А теперь ради очередной торговой точки вырубили березки. Все говорят, что истинным хозяином этого участка является все тот же, правда, теперь уже бывший чиновник: оба участка оформлены на его родственника. Все это крайне возмутительно. Народ сажает деревья, а те, кто должен заботиться об их сохранности, уничтожают их.

Стало известно, что постановление ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки зеленых насаждений в станице Новопокровской отменено

По инициативе депутатов районный Совет создал комиссию, поручив ей разобраться в причинах случившегося. Приглашенный на ее заседание глава сельского поселения Артем Богданов признал, что порубочный билет "дровосекам" был оформлен задним числом. При этом он сообщил, что владелец участка имеет необходимый комплект документов и разрешение на строительство, выданное властями района.

Правда, ответственные чиновники районной администрации, сославшись на статью Федерального закона "О персональных данных", отказались от комментариев. Лишь после того как скандал вылился в социальные сети, тайное, что называется, стало явным: участок огородили высоким забором, на котором прикрепили табличку с "персональными данными". Так что теперь доподлинно известно, что его хозяин - Сергей Алексеевич Кухтинов. Как говорят местные жители, он доводится родным братом супруге бывшего замглавы района Руслана Шевченко.

Первый заместитель главы Новопокровского района Алексей Марин в беседе с журналистами "РГ" пояснил, что они были проданы на торгах. А на вопрос, как же их могли выставить под застройку вместе с березками, что называется, на голубом глазу, ответил: "А чем вы докажете, что десять лет назад они там росли? Скорее всего, березы там появились уже после того, как эти участки продали"... Как говорится, без комментариев. Это на его совести. Замечу только, что Алексей Марин достаточно давно трудится в районной администрации.

Да, чиновники сейчас ищут оправдание. Мол, "народная роща" не получила официального статуса зеленой зоны. Но кто же виновен в этом? Не они ли сами? В администрации сельского поселения говорят, что хозяин участка выплатил компенсационный сбор в размере 140 тысяч рублей. На эти деньги были закуплены и высажены на соседнем участке саженцы, аж... 17 берез и семи голубых елей. Словом, не о чем людям волноваться, все в порядке.

Как стало известно, постановление ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки зеленых насаждений в станице Новопокровской отменено, материалы направлены прокурором района для проведения дополнительной проверки.

"РГ" будет следить за развитием событий.