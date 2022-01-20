По Крымскому мосту в 2021 году проехали 2,6 млн автомобилей

По Крымскому мосту за 2021 год в обе стороны проехали 2,6 миллиона автомобилей.

Всего же с момента открытия движения транспортным переходом через Керченский пролив воспользовалось более 18 миллионов автомобилистов, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. А за новогодние праздники по мосту проехали почти 109 тысяч машин, что более чем на шесть процентов превышает аналогичные показатели 2021 года (103 тысячи).

Как отметили в ЛУ МВД на транспорте, в целом через объекты транспортной инфраструктуры полуострова в 2021 году проследовали 21,2 миллиона пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя вместе взятых - 2,4 миллиона человек. Напомним, в минувшем году Крым посетили 9,5 миллиона туристов.