Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, а глава Томской области Сергей Жвачкин - орденом Александра Невского.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован 20 января.

Голубев награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу. Жвачкин - за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.