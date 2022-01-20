Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, а глава Томской области Сергей Жвачкин - орденом Александра Невского.
Глава Томской области Сергей Жвачкин (слева) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (справа)) Фото: Яков Андреев/ РИА Новости Александр Астафьев/ РИА Новости
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован 20 января.
Голубев награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу. Жвачкин - за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.