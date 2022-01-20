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20.01.2022 21:12
Рубрика: Власть

Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Текст: Дмитрий Гончарук
Губернатор Ростовской области Василий Голубев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, а глава Томской области Сергей Жвачкин - орденом Александра Невского.
Глава Томской области Сергей Жвачкин (слева) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (справа)) Фото: Яков Андреев/ РИА Новости Александр Астафьев/ РИА Новости Глава Томской области Сергей Жвачкин (слева) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (справа)) Фото: Яков Андреев/ РИА Новости Александр Астафьев/ РИА Новости
Глава Томской области Сергей Жвачкин (слева) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (справа)) Фото: Яков Андреев/ РИА Новости Александр Астафьев/ РИА Новости

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован 20 января.

Голубев награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу. Жвачкин - за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.

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