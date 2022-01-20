Ростуризм впервые лишил аккредитации организацию по классификации отелей

Новости

Более 1500 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:52
Сенатор от Крыма: В США выработали клише по санкциям против России 21:31
Президент Ирана: Тегеран противостоит господству США 21:25
Власти Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от COVID 21:13
В ближайшие часы на Москву обрушится снегопад 20:37
Минтранс прокомментировал проверку в отношении замминистра Токарева 20:37
Режиссер Майкл Манн дебютировал в литературе 20:34
Сенатор: У всех дошкольников будет бесплатный проезд в электричках 20:19
Смолов оформил дубль в первом матче за "Динамо" после возвращения 20:06
Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР 19:58
В ЦБ рассказали о будущем наличных денег в России 19:57
Сборная России по гандболу уступила Швеции на ЧЕ 19:45
Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве" 19:44
Бабиков заявил, что победить в Антхольце ему помогло недоверие тренеров 19:39
Генассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста 19:35
ЦБ вскоре представит новую банкноту в 100 рублей 19:32
Ставки по ипотеке могут немного снизиться летом 19:27
В Минске назвали дату проведения республиканского референдума по Конституции 19:17
Главком ВМФ подписал конвенцию по навигационному оборудованию 19:09
В Нью-Йорке демонтировали статую Рузвельта перед Музеем естественной истории 18:45
Сбербанк купит для сотрудников свои акции на сумму до 50 млрд рублей 18:44
Главе "Газпрома" Миллеру присвоено звание Героя труда 18:37
Инженеры Росгвардии применяют комплекс "Разрушитель" для разминирования 18:15
Аксенов обвинил США в "опасном помутнении рассудка" 17:54
ФСБ продолжает следствие и розыск других фигурантов по "кокаиновому" делу 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 20:23
Рубрика: Экономика

Ростуризм впервые лишил аккредитации организацию по классификации отелей

Текст: Евгений Гайва, Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Ростуризм впервые применил санкции к участникам индустрии гостеприимства за несоответствие качества предоставляемых услуг. Агентство отозвало лицензию у организации "Курортный Крым", занимавшейся классификацией отелей. В туротрасли признают наличие проблем и считают этот случай началом масштабной чистки.
За красивым фасадом из "звезд" могут скрываться услуги, несоответствующие заявленному уровню. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС За красивым фасадом из "звезд" могут скрываться услуги, несоответствующие заявленному уровню. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
За красивым фасадом из "звезд" могут скрываться услуги, несоответствующие заявленному уровню. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В Ростуризме настроены серьезно. "Сейчас готовим еще несколько выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории", - заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

Фото: Татьяна Рузанова
Где в 2022 году провести отпуск

С 1 января 2022 года классификация стала обязательной для всех отелей в России. Проводят ее и присваивают "звезды" отелям аккредитованные при Ростуризме организации. Учитывается площадь номеров, их оснащение, наличие дополнительных услуг в отеле, качество питания и многое другое.

Жалобы на качество представляемых услуг поступают от туристов регулярно, заявляли ранее в Ростуризме. В июне 2021 года глава ведомства предупреждала, что у отелей, которые не соответствуют требованиям, будут аннулировать свидетельства о классификации. Теперь от угроз перешли к делу.

Как пояснили в Ростуризме, действие аттестата аккредитации "Курортного Крыма" приостановили по причине несвоевременного предоставления сведений о классифицированных объектах и нарушения правил классификации гостиниц. Организация классифицировала гостевые дома, располагающиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения, нарушая правила.

Ранее о серьезных претензиях к некоторым крымским классификаторам отелей заявлял министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. По его словам, во время декабрьской проверки нескольких трехзвездочных отелей полуострова были выявлены серьезные нарушения.

Вслед за Крымом в Ростуризме готовят выездные инспекции еще в три курортных региона. Проверки нужно провести по всей стране, считают в туротрасли

Проблемы с соответствием услуг заявленному уровню есть в Севастополе, Краснодарском крае, в Республике Алтай, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Потому, по его мнению, проверки нужно проводить по всей стране. Работу стоит сделать системной. "Проводить проверку нужно каждый год перед началом сезона", - считает он. Стоит предусмотреть канал для подачи туристами жалоб на качество услуг в отелях, добавил Волков.

В Калининградской области усилили борьбу с "серыми" отельерами
В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%
РФПИ: "Cпутник V" защищает от "омикрона" вдвое надежнее вакцины Pfizer
Власти Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от COVID
В МВД подтвердили уголовное дело в отношении замглавы Минтранса
ЦБ вскоре представит новую банкноту в 100 рублей
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф