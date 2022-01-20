Ростуризм впервые лишил аккредитации организацию по классификации отелей

Ростуризм впервые применил санкции к участникам индустрии гостеприимства за несоответствие качества предоставляемых услуг. Агентство отозвало лицензию у организации "Курортный Крым", занимавшейся классификацией отелей. В туротрасли признают наличие проблем и считают этот случай началом масштабной чистки.

В Ростуризме настроены серьезно. "Сейчас готовим еще несколько выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории", - заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

С 1 января 2022 года классификация стала обязательной для всех отелей в России. Проводят ее и присваивают "звезды" отелям аккредитованные при Ростуризме организации. Учитывается площадь номеров, их оснащение, наличие дополнительных услуг в отеле, качество питания и многое другое.

Жалобы на качество представляемых услуг поступают от туристов регулярно, заявляли ранее в Ростуризме. В июне 2021 года глава ведомства предупреждала, что у отелей, которые не соответствуют требованиям, будут аннулировать свидетельства о классификации. Теперь от угроз перешли к делу.

Как пояснили в Ростуризме, действие аттестата аккредитации "Курортного Крыма" приостановили по причине несвоевременного предоставления сведений о классифицированных объектах и нарушения правил классификации гостиниц. Организация классифицировала гостевые дома, располагающиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения, нарушая правила.

Ранее о серьезных претензиях к некоторым крымским классификаторам отелей заявлял министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. По его словам, во время декабрьской проверки нескольких трехзвездочных отелей полуострова были выявлены серьезные нарушения.

Вслед за Крымом в Ростуризме готовят выездные инспекции еще в три курортных региона. Проверки нужно провести по всей стране, считают в туротрасли

Проблемы с соответствием услуг заявленному уровню есть в Севастополе, Краснодарском крае, в Республике Алтай, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Потому, по его мнению, проверки нужно проводить по всей стране. Работу стоит сделать системной. "Проводить проверку нужно каждый год перед началом сезона", - считает он. Стоит предусмотреть канал для подачи туристами жалоб на качество услуг в отелях, добавил Волков.