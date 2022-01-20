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20.01.2022 20:45
Рубрика: Общество

В Керчи СК проверит изъятие из семьи 8-месячного онкобольного ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Главное следственное управление СКР по РК и Севастополю организовало процессуальную проверку по факту изъятия в Керчи из многодетной семьи онкобольного 8-месячного ребенка Романа Ш. на предмет возможного нарушения его прав. Органы опеки настаивают на том, что безответственная позиция матери и ее отказ госпитализировать малыша могли привести к его смерти.

Воспитывающую пятерых детей мать органы опеки намерены ограничить в правах в отношении самого младшего, 8-месячного Ромы, и поводом для этого стало запущенное заболевание малыша, для лечения которого мать ничего не предприняла.

Фото: Андрей Иглов/ РИА Новости
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- Сам мальчик сейчас находится с бабушкой в больнице, где идет подготовка к его операции, - уточнили в СКР. - Однако многодетная мама с позицией органов опеки категорически не согласна.

По версии министерства образования РК, еще в июне 2021 года врачи "Керченской городской детской больницы" начали настаивать на немедленной госпитализации малыша в онкоотделение РДКБ Симферополя. Однако мать ребенка написала отказ от поездки в столицу Крыма, мотивируя его состоянием своего здоровья. Она пообещала медикам через некоторое время самостоятельно привезти Рому в больницу, однако несколько раз отказывалась от этого под разными предлогами.

И это несмотря на то, что Рома был выписан из керченской больницы с диагнозом "нейробластома обоих надпочечников". Малолетнего пациента ждали на лечение в столичном центре детской гематологии имени Димы Рогачева, однако и после получения направления в столицу мать отказалась ехать в Симферополь для гистологического исследования.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Она еженедельно обещала поехать на госпитализацию в РДКБ, но с конца июля отключила все телефоны, и от госпитализации отказалась в ультимативной форме, - рассказали подробности в Минобразования.- Она мотивировала отказ от госпитализации ребенка временным ухудшением здоровья после родов, невозможностью оставить четырех своих других детей, отсутствием денег. Хотя даже за пособием на лечение ребенка не обращалась.

Тем временем у Ромы врачи фиксировали негативную динамику - опухоль росла, объем живота увеличивался, а онкомаркеров в крови становилось все больше. Это создавало реальную угрозу жизни малыша.

- Учитывая, что мать и отец отказались от госпитализации, создавая угрозу жизни и здоровью своему ребенку, в начале августа председатель Керченского горсовета принял постановление о немедленном отобрании ребенка у родителей, - констатировали в министерстве. - Ребенок был направлен в ГБУЗ РК "РДКБ" в отделение онкологии, где и сейчас находится на лечении.

Одновременно Управление образования подало в Керченский горсуд исковое заявление об ограничении в родительских правах родителей Ромы. А его мать подала встречный иск о возвращении ребенка в семью. В октябре 2021 года суд отказал матери, и 20 января было возобновлено гражданское дело по иску Управления к родителям об ограничении в родительских правах.

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По поручению руководителя ГСУ СКР Владимира Терентьева следственный отдел по Керчи организовал процессуальную проверку всех обстоятельств этой жизненной ситуации, включая обстановку в семье и действия должностных лиц в части оказания своевременной помощи родителям.

Свою проверку проводит и прокуратура РК. Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, надзорное ведомство даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики. Кроме того, прокуратура Керчи участвует в рассмотрении горсудом гражданского дела об ограничении женщины в родительских правах в отношении ее малолетнего сына.

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