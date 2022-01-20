В Крыму группа подростков избила 17-летнюю девушку

Главное управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю организовало проверку из-за избиения подростками 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При мониторинге средств массовой информации сотрудники СК наткнулись на видео, на котором компания подростков избивала крымчанку, когда та выгуливала собаку. Из-за полученных травм девушку госпитализировали. Пользователи соцсетей указывают на то, что удары посыпались на девушку после того, как она сделала замечание человеку из компании, который шлепнул ее "ниже поясницы": компания повалила ее на землю и затем стала избивать ногами.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства инцидента. В зависимости от результатов проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время в прокуратуре РК уточнили, что пять человек, в том числе несовершеннолетних, нанесли 17-летней крымчанке несколько ударов около 18 часов 7 января этого года в районе улицы Насыпной в Феодосии. В связи с этим будет проверена работа органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также поднят вопрос о привлечении родителей наносивших удары подростков к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Кроме того, сотрудники ведомства оценят достаточность воспитательно-педагогической работы, проводимой образовательными учреждениями.