В Волгограде организаторы финансовой пирамиды украли 100 млн рублей

В Волгограде полицейские провели операцию по задержанию двух женщин, организаторов финансовой пирамиды, обманувших больше двухсот человек.

По оперативным данным, учредительница микрокредитной организации вместе с сообщницей разработали план по созданию финансовой пирамиды.

Они смогли убедить местных жителей взять в банках займы на крупные суммы, а затем вложить средства в свою организацию, где якобы имелись более высокие проценты.

Полученные деньги организаторы пирамиды тратили на приобретение коммерческой недвижимости, квартир премиум-класса, дорогих автомобилей и драгоценностей.

"Получено более двухсот заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от одного до 8,5 миллиона рублей. Известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму около ста миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнила Ирина Волк, подозреваемых в мошенничестве удалось задержать в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона. По местам их жительства и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".