Житель Севастополя расчленил тело убитой матери и выбросил в мусор

41-летний житель Севастополя убил свою мать, расчленил ее тело и по частям выбрасывал в мусорные баки в пакетах. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили сегодня в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

Обвиняемый жил с 71-летней мамой в квартире на улице Горпищенко. Он рассказал следователям, что убил ее из-за постоянных конфликтов.

Сначала сын избивал маму руками и ногами, а потом напал на нее с ножом, нанеся не менее десяти ударов. Чтобы скрыть преступление, он четыре дня расчленял тело матери и выносил его в пакетах в мусорные баки.

До убийства соседи видели женщину со следами побоев. Когда она пропала, забили тревогу. Они-то и сообщили, что сын несколько дней выносил из квартиры подозрительные пакеты. Соседям мужчина сказал, что его мама навсегда уехала в другую страну, добавили в УМВД России по Севастополю.

В СК рассказали, что обвиняемый признал вину, рассказал о мотивах, показал способ, которым убил мать.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, мужчина по решению суда заключен под стражу на время следствия.