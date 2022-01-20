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20.01.2022 10:26
Рубрика: Общество

Южный Урал сам обеспечит себя медицинским кислородом

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 12(8660)
Челябинское предприятие, специализирующееся на выпуске и поставке технических газов, монтаже и обслуживании криогенного и газосварочного оборудования, запускает новое производство - медицинского кислорода.

Объем инвестиций в проект составляет 291 миллион рублей. Значительная часть этих средств - 145 миллионов - компании предоставляется в виде господдержки: заем по программе "Проекты развития" одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности. Деньги пойдут на приобретение оборудования для воздухоразделительной станции, вырабатывающей жидкий кислород. Он, свою очередь, используется как промежуточный продукт для получения газообразного медицинского, в лечебных целях применяемого для дыхания пациентов, в том числе больных COVID-19.

Фото: Дирекция по корпоративным коммуникациям АО "Архангельский ЦБК"
В Новодвинске начнут выпускать сжиженный медицинский кислород

По оценкам медиков, "легким" и "средним" пациентам нужно до 10 литров газообразного кислорода в минуту, "тяжелым", на аппарате ИВЛ, - 45 литров. Инвестпроект позволит запустить завод мощностью 1200 килограммов жидкого кислорода в час, держать который станут в имеющихся на предприятии емкостях, а также дополнительно купленных трех хранилищах объемом 50 кубометров каждое.

С мая по ноябрь 2021 года в систему областного здравоохранения было поставлено более восьми тысяч тонн кислорода, напоминает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. Но это с учетом поставок из разных уголков страны - от Азова до Кузбасса - и помощи местных предприятий. Теперь же задача стоит иная - нарастить нужные производственные активы на Южном Урале. В совокупности с уже действующими мощностями общая суммарная производительность составит 52 тонны в сутки, и это на 95 процентов покрывает потребности медицинских учреждений области даже с учетом повышенного спроса.

Рост производства не только гарантирует оперативность и надежность поставок, но и влияет на ценовой фактор. Из-за нехватки медицинского кислорода практически по всей стране на него установилась довольно высокая цена, существенную долю в которой занимают транспортные расходы. Организация же дополнительного собственного производства, как ожидают в области, снизит розничные и оптовые цены для местных потребителей на 15-30 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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