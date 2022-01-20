Почему небедные тюменцы оказались среди самых закредитованных россиян

Тюменская область по итогам минувшего года вновь подтвердила свой негласный статус среднестатистического российского региона касательно зарплат - и в среднедушевом измерении, и в медианном. Отличается ли она от близких и дальних соседей по потребительскому поведению жителей и динамике их доходов?

Радует, что все чаще статистики и аналитики показывают зарплату в медианном спектре. Ведь тогда виден диапазон наиболее распространенных зарплат. С августа 2020 года по август 2021-го на всей территории РФ их границы находились между 22 и 54 тысячами рублей (с вычетом НДФЛ), что практически полностью совпадает с раскладкой по Тюменской области. На Ямале, сравним, в это время стрелка медианного табло колебалась между 55 и 139 тысячами, а в Курганской области - между 17 и 36. В последней к тому же велика доля (18,6 процента - почти втрое больше, чем среди тюменцев) тех, кто получает на руки меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Тот факт, что Зауралье в числе наиболее закредитованных субъектов РФ, не удивляет. Здесь соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате превысило 82 процента. Изумляет другое: в затылок Курганской области дышит Тюменская. Безоглядно залезать в долги жителям последней среди прочего позволяет, вероятно, излишне позитивный психологический настрой: многие на фоне новостей об "успешном богатом регионе" переоценивают свои личные финансовые ресурсы. Может, и торговля уверовала в их денежную мощь? А то не очень понятно, почему в Уральском округе именно Тюменская область оказалась в 2021-м абсолютным лидером по уровню продовольственной инфляции. А она, как известно, сильнее всего ударяет по карману малоимущих.

Между тем здесь каждый второй из сменивших в последнее время работу пошел на этот шаг, согласно результатам опроса службы исследований hh.ru, из-за низкой зарплаты. Каждый четвертый респондент намерен в 2022 году подрабатывать, и главными побудительными мотивами при этом служат нехватка средств "на жизнь и пропитание", а также обязательства по потребительским и ипотечным кредитам. Рост зарплат в некоторой степени сдерживает значимое, на 28,6 процента, сокращение числа вакансий в регионе, зафиксированное аналитиками аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza с октября 2020-го по октябрь 2021-го. Напротив, кадровый дефицит, который ощущается все сильнее в других субъектах УрФО, подчас подталкивает работодателей форсировать повышение окладов и ставок, в первую очередь в сферах IT, транспорта и логистики, промпроизводства. К слову, среди федеральных округов в Уральском отмечена наилучшая динамика доходов.

С другой стороны, в Тюменской области весьма существенна доля работников, получающих в месяц свыше 100 тысяч рублей, - 8,3 процента. Тогда как, для сравнения, в Свердловской области она составляет 4,6 процента, а в Челябинской - 3,3. Это обстоятельство вовсе не означает первенства сибирского региона по количеству безусловно богатых людей. Центр управления благосостоянием и филантропии "Сколково" попытался проанализировать территориальные особенности распределения долларовых миллионеров. Понятно, что основная концентрация в Москве и Санкт-Петербурге. А за их пределами выделяется группа "малых столиц", к которым исследователи отнесли и Екатеринбург с Челябинском. Тюмень им уступает по количеству люксовых автомобилей минимум в три и в два раза соответственно - при гораздо меньшей разнице в численности населения. По российским меркам в Тюмени немало дорогого и сверхдорогого жилья, и все-таки по совокупности характеристик "индивидуального богатства" Екатеринбург намного опережает и ее, и все прочие города УрФО. Столица есть столица.