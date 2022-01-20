У двух жителей Югры подтвердился штамм "омикрон"

Роспотребнадзор Югры сообщил о подтверждении у двух местных жителей наличие штамма "омикрон".

О первом случае информация поступило из Омской области: югорчанин отдыхал там, когда почувствовал недомогание. Он сдал ПЦР-тест, и он подтвердил наличие в организме "омикрона". И хотя северянин вернулся домой уже после отрицательного анализа, все контактировавшие с ним люди были обследованы.

"Второй пациент вернулся из отпуска в Египте. Его круг контактов также установлен, взят под наблюдение и изолирован", - передает пресс-служба надзорного органа.