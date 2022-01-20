Уральский район не досчитался 55 млн из-за неработающего газопровода

В Челябинской области расследуется факт превышения должностных полномочий чиновниками муниципалитета, из-за которых местной казне был причинен существенный материальный ущерб.

Речь идет об Укском сельском поселении и Ашинском районе, чье руководство в 2018-2020 годах приняло работы по строительству газопровода, который фактически так и не был запущен в эксплуатацию.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Бюджету муниципалитета причинен ущерб в сумме более 55 миллионов рублей. Ответственных за это должностных лиц сейчас устанавливает следствие.