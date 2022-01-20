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20.01.2022 10:22
Рубрика: Общество

В Курганской области три человека заразились "омикроном"

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Зауралье новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух жителей Кургана и одного из Шумихи, которым соответственно 53, 60 и 74 года.

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Как сообщили в региональном управлении Росотребнадзора, "омикрон" подтвержден в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии надзорного ведомства. Заболевшие местные жители из региона не выезжали. Инфекцию переносят в легкой форме по типу ОРВИ. Все привиты, соблюдают режим самоизоляции и лечатся амбулаторно. Все, кто с ними контактировал, установлены и обследованы.

Между тем обстановка тревожная.

- По предварительным подсчетам, ожидается увеличение количества больных практически в пять раз, - сообщил сегодня на пресс-конференции врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. - Учитывая, что у нас максимальное количество коек было развернуто до трех тысяч, а находилось на стационарном лечении 2600 человек, если умножить на пять, можете представить себе цифру. При этом количество медицинских сотрудников не увеличивается.

По словам Алексея Сигидаева, медики сейчас готовятся к настоящим боевым действиям на территории Курганской области. Разработаны "дорожные карты", план дополнительных мероприятий и перепрофилирования коечного фонда в зависимости от количества больных. Учитывая, что "омикрон" будет протекать легче, чем предыдущие штаммы и не всем потребуется стационарное лечение, основной уклон предполагается сделан на развитие амбулаторной помощи.

Но как бы ни старались врачи, многое здесь зависит от самих жителей, особенно профилактики заболевания, подчеркивают в депздраве, и призывают соблюдать все меры предосторожности.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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