В уральской больнице произошла вспышка коронавируса

В городской больнице в Серове подтверждено 38 случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения.

"У одного из пациентов выявлен штамм "омикрон", часть материала остается в работе", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Расследование надзорного ведомства показало, что в медучреждении был нарушен порядок изоляции больных с признаками ОРВИ и допуска к работе сотрудников с неполным курсом вакцинации.

Сейчас отделение не принимает новых пациентов. Находившихся здесь на лечении людей по возможности выписали домой. Около четырех сотен человек проверены как контактные. В больнице провели дезинфекцию.

Между тем

Роспотребнадзор поделился свежими данными по заболеваемости новым штаммом коронавируса - "омикроном": на сегодняшний день в области официально подтверждены уже 13 случаев. "В том числе завозных из-за рубежа - семь: из Доминиканы, ОАЭ, Египта, Турции и Казахстана, - уточнила пресс-секретарь управления Наталия Лукьянцева. - Шестеро заболевших за границу не выезжали и с приехавшими оттуда не контактировали".

Добавим, что троих из числа подхвативших этот штамм госпитализировали принудительно по решению суда.