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Рубрика: Культура

Режиссер Майкл Манн дебютировал в литературе

Текст: Наталья Соколова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер фильмов "Схватка", "Инсайдер", "Последний из могикан", четырехкратный номинант на премию "Оскар" Майкл Манн написал книгу - "Схватка 2", которая станет продолжением легендарного фильма с Робертом де Ниро, Аль Пачино и Вэлом Килмером. Буктрейлер книги Манн выложил в своем Instagram. Ролик сообщает, что в книге читатель узнает, что было до событий популярного триллера и что случится потом. Книга выйдет 9 августа в издательстве Harper Collins и Michael Mann Books. Соавтором книги стала Мэг Гардинер.

Фото: EPA-EFE/ANDRE PAIN
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Знаменитый боевик, один из главных криминальных триллеров в истории кино, вышел на экраны в 1995 году. Это история противостояния суперпрофессионала, детектива Винсента Ханны (Аль Пачино) и его антагониста, тоже суперпрофессионала, грабителя Нила Макколи (Роберт де Ниро).

Роман начинается через день после того, как Ханна убивает Макколи. Крис Шихерлис (в фильме его сыграл Вэл Килмер), один из членов банды Макколи, удирает из Лос-Анджелеса. Каким был Ханна за шесть лет до событий фильма, когда начал работать в полиции? Почему он попал во Вьетнам и почему его первый брак развалился? Обо всем этом узнают фанаты "Схватки" в книге. Действие развернется не только в Лос-Анджелесе, но и в Мексике, и Юго-Восточной Азии.

Кстати, фильм "Схватка" основан на реальной истории. Образ Винсента Ханны списан с детектива полиции Чикаго Чаке Адамсоне, который преследовал настоящего Нила Макколи.

Актеров на главные роли в картине Манн утверждал лично.

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