Роспотребнадзор назвал главные свойства "омикрона"

Из-за большого числа мутаций новый вариант коронавируса "омикрон" сильно отличается от других штаммов возбудителя, сообщает Роспотребнадзор в своем в официальном Инстаграм.

Так, у "омикрона" инкубационный период значительно короче - от 2 до 5 дней, у предыдущего варианта коронавируса он составлял в среднем 6-8 дней. Новый штамм передается в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее "дельта". Человек, инфицированный "омикроном", становится заразным уже в первые сутки. Переболевшие другими вариантами коронавируса могут заразиться "омикроном", привитые тоже могут заболеть, но у них заболевание протекает как сезонная респираторная инфекция - с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ. В окружающей среде и на поверхностях "омикрон" уничтожается привычными дезинфицирующими средствами - как промышленными, так и бытовыми.

Передается этот штамм преимущественно воздушно-капельным путем, когда капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, попадают на слизистые окружающих. Однако возможен и контактный способ передачи вируса, поэтому врачи рекомендуют мыть руки после посещения общественных мест.

Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина обратила внимание, что "омикрон" поражает, прежде всего, верхние дыхательные пути, поэтому в числе основных симптомов заболевания - сиплость голоса, насморк, першение и боль в горле. Потеря запаха и изменение вкуса при нем встречается реже. По сравнению с предыдущими вариантами, "омикроном" стали чаще болеть дети. У них новый штамм вызывает бронхиолит (воспаление мелких бронхов), основные признаки которого - длительный кашель, дискомфорт в грудной клетке и затрудненное дыхание.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня наблюдается уже в 55 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.