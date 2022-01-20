Россия входит в топ-5 стран по потреблению игрового контента. Об этом "РГ" рассказали в BCG.

"То, что Россия входит в топ-5 мира по потреблению игрового контента, говорит о широких возможностях по коммуникации с аудиторией через такой контент, - утверждает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Компании могут повысить узнаваемость своих продуктов с помощью игр. Если, к примеру, в Fortnite играет довольно юная аудитория, то у Dota 2 и Counter-Strike гораздо более возрастные поклонники в возрасте 18-34. А есть мобильные игры, где аудитория еще старше и гораздо больше женщин. Это даёт пространство для продвижения самых разных продуктов и услуг".

Кроме России, наиболее "играющими" странами стали Китай, США, Южная Корея и Япония. А общее количество людей, считающих себя геймерами, к концу 2021 году превысило 3 млрд человек. Объем мирового рынка видеоигр составил 175 млрд долл. США. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок видеоигр будет расти на уровне 10% ежегодно.

Авторы исследования выделяют четыре фактора успеха для стран, стремящихся обеспечить поддержку собственной игровой индустрии. Это финансирование игровых проектов, развитие инфраструктуры (в том числе сетей пятого поколения, для быстрой передачи данных по интернету), регулирование ИТ-сферы, а также поддержка киберспорта на уровне школ и ВУЗов.

"В отчете BCG совершенно верно отмечают влияние игровой индустрии на целый ряд параметров: вклад в экономику, развитие инноваций, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни. Отдельно я хотел бы отметить связь игр с "мягкой силой" и репутационным фактором - страны, генерирующие популярный игровой контент и побеждающие в киберспорте, находятся в глазах всего мира в авангарде инноваций и культурного влияния. Поэтому для России так важно расти не только в потреблении, но и в производстве игрового контента - благо, у нас есть сильные игровые студии и инвесторы в это направление. Например, инвестиционное подразделение компании MY.GAMES, которая принадлежит VK, входит в топ-10 игровых стратегических инвесторов в мире", - продолжает Мешалкин.

По оценкам MY.GAMES, российский рынок видеоигр в 2021 году составил 165,6 млрд рублей. Россияне предпочитают играть на ПК, на втором месте - мобильные игры, а на третьем - игровые консоли.