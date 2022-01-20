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20.01.2022 14:43
Рубрика: Общество

Российские девятиклассники оценили готовность к итоговому собеседованию

Текст: Мария Агранович
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Около половины российских школьников еще не приступали к подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку, которое состоится 10 февраля.

Фото: РИА Новости
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Напомним, итоговое собеседование проводится в девятых классах - это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ).

По данным образовательной компании MAXIMUM Education, десятая часть - те, кто еще не начал готовиться, и вовсе не собирается это делать.

Более половины тех, кто все же готовится к итоговому собеседованию, делают это с учителем в школе. Почти треть школьников занимаются самостоятельно: например, смотрят видео на YouTube, занимаются на разных образовательных платформах, делают упражнения из сборников. С репетиторами готовятся 16 процентов девятиклассников.

Что дается труднее всего? По мнению почти половины опрошенных школьников, самое сложное задание в итоговом собеседовании - пересказ текста. Так ответили 42 процента ребят. Второе место по сложности - монолог по одной из выбранных тем. Есть те, кому просто сложно общаться с экзаменатором. Всего два процента девятиклассников сказали, что плохо справляются с чтением текста вслух.

Среди главных проблем при подготовке половина опрошенных выделили большую ответственность - неудивительно, ведь зачет по собеседованию дает допуск к ОГЭ. Тревожно, что почти десятая часть школьников отметили, что времени на подготовку к собеседованию им не хватает: полно домашек и других заданий по кружкам и секциям. А кое-кто по-честному ответил: готовиться просто лень.

В целом свою готовность к итоговому собеседованию на данный момент школьники оценили на "троечку с плюсом".

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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