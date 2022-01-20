Российский препарат, помогающий справиться с постковидом, запатентован в Индии

Разработанный в России препарат "Лонгидаза" получил патент на территории Индии. Об этом сообщила компания "Петровакс". Таким образом, "Лонгидаза", уже имеющая патенты в ряде европейских стран, теперь выходит на рынки стран БРИКС.

Этот препарат был разработан за несколько лет до начала пандемии, он используется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала оригинальность молекулы российской разработки, присвоив препарату международное непатентованное наименование "bovhyaluronidase azoximer".

В период пандемии COVID-19, когда стало ясно, что коронавирус поражает легкие, приводя к фиброзам, действие препарата проверили в качестве средства для купирования постковидных осложнений, связанных с нарушением функции легких. Одышка - один из наиболее частых симптомов, который длительное время может сохраняться после инфекции и является проявлением воспалительных изменений в легких у пациентов, перенесших ковид. В 2020-2021 годах в рамках клинических исследований препарат показал хорошие результаты при лечении пациентов, перенесших ковид, - они быстрее восстанавливались после заболевания.

Выход на рынок Индии - очередной шаг, который продолжает расширение географической экспансии препарата. В этой стране, по оценкам, насчитывается около 130 тысяч больных с диагнозом идиопатический пневмофиброз, которым может быть показана "Лонгидаза". В целом в странах БРИКС, включая, кроме Индии, также Бразилию, Россию и Китай , суммарно потребность в препарате могут испытывать около 2 миллионов человек.

В 2021 году препарат получил европейский патент, который действует на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии. Благодаря этому в 2021 году объем продаж препарата в России и за рубежом превысил 1,7 млн упаковок, при этом уже каждая десятая упаковка отправляется на экспорт, - уточнили в "Петроваксе".