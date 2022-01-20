Сенатор: У всех дошкольников будет бесплатный проезд в электричках

Необходимо устранить правовой пробел с отсутствием льгот на проезд в пригородных электропоездах для части дошкольников, заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"У нас есть льгота по проезду в пригородном транспорте - до пяти лет ездят на электричках бесплатно. Когда ребенок становится школьником, у него есть льготный проездной... Но у нас из этой ситуации выпали шестилетние дети", - сказала Святенко.

Сенатор отметила, что дети начинают учиться чаще всего с семи лет. По ее словам, уже есть согласованная позиция с АО "РЖД", что шестилетние дети также должны пользоваться льготой.

Она напомнила, что инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.