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20.01.2022 20:19
Рубрика: Экономика

Сенатор: У всех дошкольников будет бесплатный проезд в электричках

Текст: Дмитрий Гончарук

Необходимо устранить правовой пробел с отсутствием льгот на проезд в пригородных электропоездах для части дошкольников, заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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"У нас есть льгота по проезду в пригородном транспорте - до пяти лет ездят на электричках бесплатно. Когда ребенок становится школьником, у него есть льготный проездной... Но у нас из этой ситуации выпали шестилетние дети", - сказала Святенко.

Сенатор отметила, что дети начинают учиться чаще всего с семи лет. По ее словам, уже есть согласованная позиция с АО "РЖД", что шестилетние дети также должны пользоваться льготой.

Она напомнила, что инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экономика Транспорт Законодательная власть Совет Федерации

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