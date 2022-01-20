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20.01.2022 13:55
Рубрика: Общество

Штамм "омикрон" уже выявлен в 55 регионах страны

Текст: Елена Манукиян

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня наблюдается уже в 55 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

Фото: Photoxpress
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Отмечается, что случаев заражения "омикроном" и "дельта" сегодня примерно одинаковое: "дельта" составляет 56,2%, вариант "омикрон" - 43,8%. За последние сутки число госпитализаций граждан из-за коронавируса превысило 9 тысяч человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,8%. Увеличение произошло в 27 регионах. Выздоровели за сутки 24 478 человек, или на 6,8% больше по сравнению с 19 января 2022 года.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что "омикрон" - особенный штамм, отличается заразностью, однако надолго он не задержится из-за того, что генетически нестабилен: на это указывает большое число мутаций в этом варианте возбудителя. Уже в начале февраля заболеваемость "омикроном" в России начнет снижаться.

Однако, по словам руководителя центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, нет никаких научных предпосылок, что пандемия коронавируса закончится на штамме "омикрон". По его словам, сменяемость штаммов может растянуться надолго, потому что условием для завершения циркуляции вируса должен стать сформированный популяционный иммунитет к нему у населения всего земного шара.

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