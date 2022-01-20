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20.01.2022 16:05
Рубрика: Экономика

Штрафы для коммунальщиков за некачественные услуги вырастут

Текст: Татьяна Замахина
Ресурсоснабжающие организации, плохо исполняющие свои обязанности, накажут штрафами в размере до 200 тысяч рублей. Такой законопроект депутатов от "Единой России" Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Штрафные санкции будут грозить за непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг. Авторы привели данные Минстроя, согласно которым, к примеру, в 2018 году было выявлено более 22 тыс. нарушений в сфере ЖКХ. Иногда поставку воды, тепла или газа приостанавливали, чтобы "выбить" долги у жильцов дома или его управляющей компании.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил журналистам, что ранее был установлен запрет на привлечение коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. "Однако ресурсоснабжающие компании нашли другой способ - они ограничивают предоставление гражданам коммунальных услуг, - пояснил он. - Отключают тепло, горячую воду или свет". При этом зачастую должником является управляющая компания, либо несколько жильцов. "А страдают все жители дома, включая тех, кто платит по счетам", - отметил Вячеслав Володин.

Нарушителей не страшат штрафы, которые не менялись с 2007 года (до 10 тыс. для юрлиц и до 1 тыс. - для должностных), считает спикер. "Им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", - добавил он.

Теперь ситуация изменится. За первое нарушение организацию смогут оштрафовать на 30-50 тысяч рублей, а должностных лиц - на 5-10 тысяч рублей. При повторном нарушении компания получит штраф в 50-200 тысяч рублей, а должностные лица - 15-30 тысяч рублей.

Фракция ЛДПР предлагает ввести и уголовное наказание, заявил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, это будет актуально для самых вопиющих случаев, чтобы "бить по рукам должных лиц, которые позволяют себе издеваться над нашими гражданами, экономя свои средства".

В "Справедливой России - За правду" тоже предлагают усилить наказание и довести штрафы до миллионов рублей, рассказал о поправке ко второму чтению лидер фракции Сергей Миронов.

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