СК поставил точку в расследовании уголовного дела Михаила Абызова

Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела Михаила Абызова. Кроме него в деле фигурируют еще 11 человек. Их следствие называет соучастниками.

Список уголовных статей, которых им предъявили, впечатляет: создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности, мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Вот версия следствия, которую озвучила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В 2012-2018 годах обвиняемые, "действуя в составе преступного сообщества", похитили деньги энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС". Всего 4 миллиарда рублей. Еще эти люди причастны к незаконному предпринимательству, которое принесло им доход больше 32,5 миллиарда рублей.

Все следствие фигуранты дела провели под стражей. В СК рассказывают, что имущество Михаила Абызова и других обвиняемых на сумму 37 миллиардов рублей арестовано.