СМИ: Бербок сотрудничает с прокуратурой по делу о "коронавирусных" выплатах

Глава немецкого МИД, сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок вновь оказалась в центре громкого скандала - как и разделяющий с ней партийное лидерство Роберт Хабек, которому в новом правительстве ФРГ досталось кресло министра по вопросам экономики и защиты климата.

Берлинская прокуратура инициировала расследование в отношении всего федерального правления "Зеленых" - Бербок, Хабека и еще четырех их соратников, которые в 2020 году незаконно оформили себе "коронавирусные бонусы" в размере 1500 евро на каждого. Их обвиняют в "злоупотреблении доверием" и нанесении ущерба партийным интересам. Подробности истории с сомнительными выплатами, в которой оказались замешаны целых два федеральных министра нового правительства ФРГ, выяснил Spiegel. Как отмечает издание, скандал на глазах "набирает обороты". О расследовании стало известно только в эти дни, но оказалось, что оно длится уже две недели.

"Члены федерального исполнительного комитета партии "Союз 90/Зеленые" находятся под следствием в рамках первичного обвинения в злоупотреблении доверием, - подтвердил официальный представитель берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер. - Предметом процедуры является утверждение членами правления для самих себя "коронабонусов" в 2020 году". При этом пятеро подследственных, включая министров Бербок и Хабека, являются депутатами бундестага, поэтому пользуются неприкосновенностью. Однако именно поэтому прокуратура обязана была за 48 часов до начала следствия уведомить о нем президента бундестага. Как выяснил Spiegel, это произошло еще 6 января. Сейчас правоохранители подтверждают, что обвиняемые "в полной мере сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро и исчерпывающе прояснить вопрос".

Примечательно, что прокурорское расследование было инициировано "на основании поступивших жалоб от частных лиц", которые, в свою очередь, ссылались на сообщения СМИ за прошлый год. Согласно этим данным, на привилегированные выплаты пошли средства из партийной казны. Они оправдывались "издержками на домашний офис", где политикам приходилось работать из-за пандемии и ремонта в штаб-квартире партии. В то время как внутренние регламенты ограничивают подобные выплаты суммой в 300 евро. Несоответствие зафиксировал еще внутренний аудит, а утечки попали в прессу.

Пока эксперты не берутся сказать, чем может закончиться эта история как персонально для двух федеральных министров, оказавшихся под следствием в деле о "присвоении средств", так и для правительственной коалиции в целом. Европейское издание Politico пишет, что за подобные злоупотребления немецкие законы предусматривают штраф или даже лишение свободы сроком до пяти лет.

Скандал вокруг Аннелены Бербок разразился еще до парламентских выборов - в мае 2021 года. Тогда будущий кандидат в канцлеры от "Зеленых" признала, что не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода с 2018 по 2020 год и не сообщила об этом президенту Бундестага. В общей сложности речь шла о сумме 25 220 евро. Она складывалась из трех "рождественских" бонусов и той самой "коронавирусной" выплате в размере 1500 евро. Тогда Бербок сожалела, что своевременно не сообщила о выплатах. И "сразу же исправила ошибку, как только узнала о ней".