Стала известна дата выхода дебютного сериала Надежды Михалковой

Четырехсерийный драматический сериал "Номинация" - первая режиссерская работа в формате многосерийного кино Надежды Михалковой - будет эксклюзивно доступен подписчикам мультимедийной платформы Okko с 7 февраля.

По сюжету Вера (Надежда Михалкова), младшая дочь покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина, дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости - роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съеемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти свои ослабевшие позиции, Вера вынуждена хвататься за любую работу. Сестра Веры Татьяна (Анна Михалкова) - популярная актриса, она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале сериальных контрактов. Мать Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах разбирается куда хуже, чем в кино.

Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий и берет за основу фильма последний сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях между собой, оказываются на одной съемочной площадке. Эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

В фильме также снимались Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников и другие.

"Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами! Когда ты режиссер и параллельно снимаешься - это одно. Но с "Номинацией" мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал, заканчивать работу над проектом. И для этого, видимо, ты должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда все равно хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. Но в данном случае я настолько сжилась с этой историей, что мне было достаточно легко. Я надеюсь, что результат работы нашей большой команды порадует зрителей!", - говорит Надежда Михалкова, режиссер и исполнитель главной роли в сериале "Номинация".

Остается добавить, что сериал - первый проект в рамках сотрудничества видеосервиса Okko и компании "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова. О партнерстве было объявлено в сентябре 2021 года.