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20.01.2022 19:27
Рубрика: Экономика

Ставки по ипотеке могут немного снизиться летом

Текст: Марина Трубилина

Ставки по ипотеке могут немного снизиться к середине года. Об этом сказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: GettyImages
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Сейчас из-за ситуации в экономике и геополитической нестабильности ипотечные ставки выросли до пиковых значений, сказал он. По мнению Гольдберга, к середине года, когда должна завершиться программа ипотеки с господдержкой, может быть небольшой спад ставок. "Сейчас программа под 7% выполняет роль некоего демпфера, который позволяет людям брать ипотеку, особенно в регионах, под приемлемую ставку в 7%, а не 9% или выше, как по коммерческим условиям. Рассчитываю, что к тому моменту, когда программа завершится, рыночные ставки по ипотеке тоже начнут опускаться, и, таким образом, спад не будет очень глубоким".

Прошлый год, по словам Гольдберга, стал абсолютно рекордным для рынка ипотеки. Было выдано около 1,9 млн кредитов на 5,5 трлн рублей. На долю программы с господдержкой пришлось около 30% в общей выдачи ипотеки. "В отдельные моменты, до модификации программы ипотеки под 6%, доля ипотечных сделок на первичном рынке доходила до 70-80%, и сейчас она ниже 50% не опускается. Но несмотря на это доля ипотеки на первичном рынке составляет только 25%, три четверти выдается на вторичном рынке", - сказал Гольдберг.

Экономика Недвижимость Ипотека

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