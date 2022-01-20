Тактические комплексы "Искандер" проведут боевые стрельбы на Юге России

Комплексы "Искандер-М" в ходе учений проведут боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В Южном военном округе проходят плановые учения боевой подготовки войск. В рамках подготовки в Краснодарском крае по учебной тревоге было поднято ракетное соединение, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".

Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, более 400 военнослужащих сейчас совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации.

В ходе марша по пересеченной местности ракетчики отработают не менее 10 учебно-боевых задач. В частности, они должны преодолеть зараженные участки местности, развернуть комплексы и нанести условные ракетные удары по заданным целям.

"В полевых занятиях на полигоне, которые продлятся в течение месяца, задействуют около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе, ОТРК "Искандер-М", - рассказал Астафьев.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 километров. Его целями могут быть системы ПВО, командные пункты и узлы связи, аэродромы, корабли, а также скопления войск и бронетехники. Скорость полета ракеты - 2100 метров в секунду. На всем протяжении полета ракета имеет возможность маневрирования, что серьезно затрудняет ее перехват.