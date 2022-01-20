Терапевт назвала продукты, провоцирующие сильную головную боль

В большинстве случаев головная боль не опасна, однако приносит массу неудобств и дискомфорта. Какие виды боли встречаются, можно ли их избежать и как лучше купировать, рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Драпкина назвала самые распространенные виды боли.

1) Так, головная боль напряжения возникает при эмоциональном стрессе, недостатке сна, перенапряжении. Это постоянная, тупая, двусторонняя боль. Ее часто сравнивают по ощущениям со сжимающими голову тисками или стягивающей тугой повязкой.

"В большинстве случаев справиться с ней помогают обычные болеутоляющие - парацетамол или ибупрофен (не забывайте про рекомендованную дозу!)", - советует Оксана Драпкина, отмечая, что нужно избегать провоцирующих боль факторов - это и есть основной способ избежать этого вида головной боли.

2) Мигрень - это сильная пульсирующая боль, обычно захватывающая одну сторону головы. Приступ часто начинается неожиданно. Боль может быть настолько сильной, что сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету. "Женщины болеют мигренью в три раза чаще, чем мужчины. Спровоцировать приступ могут некоторые продукты (выдержанные сыры, вино, шоколад, мясные деликатесы), яркий свет, громкие звуки. При мигрени применяются парацетамол или ибупрофен, в случае их неэффективности - препараты группы триптанов. Однако все триптаны принимаются строго по рецепту врача", - говорит Оксана Драпкина.

3) Кластерные головные боли - это чрезвычайно сильные боли, возникающие с одной стороны головы. "Приступ сопровождается опущением века, покраснением глаза, отеком лица. Лечение проводится аналогично мигрени", - советует специалист.

4) Синусовая головная боль связана с воспалительными заболеваниями слизистой пазух носа - синуситом, гайморитом, фронтитом. В зависимости от локализации воспаления, тупая боль, ощущения тяжести и давления чувствуются в области щек, крыльев носа, бровей или лба. Характерный признак - боль усиливается при наклоне. Иногда это состояние может сопровождаться температурой, обычно больные жалуются на заложенность носа, выделения зеленого цвета, снижение обоняния. "В этом случае необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу, поскольку нелеченные синуситы чреваты серьезными осложнениями", - предостерегает доктор Драпкина.

Также опасный случай, если человек испытывает сильную головную боль, и это может сопровождаться некоторыми очень тревожными симптомами - лицо перекашивается, опускается одно веко, уголок рта, больной может с трудом говорить. Это - признаки инсульта. В подобных случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

При любым недомоганиях и болях требуется консультация со специалистом