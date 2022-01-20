В Бельгии осужден виновник смерти 39 мигрантов

Бельгийский суд признал вьетнамца Во Ван Хонга виновным в руководстве преступной организацией, занимавшейся незаконной провозкой людей, и приговорил его к 15 годам тюрьмы по делу об обнаружении 39 тел вьетнамских мигрантов в кузове грузовика в английском графстве Эссекс в октябре 2019 года.Осужденному также назначен штраф в размере 920 тысяч евро.

Как установлено в ходе судебного заседания, жертвы погибли от удушения и переохлаждения во время нахождения в грузовом контейнере, который прибыл в Британию из Бельгии.

Мигранты прибыли в Европу из Вьетнама, их возраст составлял от 15 до 44 лет. Ка сообщает Euronews, Во Ван Хонг был уличен в незаконной первозке 115 человек в период с сентября 2018 по май 2020 года. Кроме него к ответственности были привлечены еще 17 человек, получивших от одного до десяти лет тюрьмы.