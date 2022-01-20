В ближайшие часы на Москву обрушится снегопад

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера субботы. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено", - заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Как только начнется снегопад, коммунальная техника выйдет на проведение механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере необходимости.

Под особым контролем будет очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы.

Водителей попросили в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.