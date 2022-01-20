В Госдуме обещают зеркальный ответ в случае принятия санкций США

Если будет принят новый пакет санкций США против России, ответ нашей страны будет симметричным. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, а также силовиков, бизнесменов и журналистов. Об этом сообщала газета Washington Post. Новый проект ограничений в отношении России включает и меры против "Северного потока-2".

Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним, заявил Белик в комментарии РИА Новости.

Предложение признать Россию государством-спонсором терроризма в рамках нового проекта санкций он назвал абсурдным. Политик добавил, что Западу при любом раскладе придется считаться с Россией, в том числе в торгово-экономическом плане.

"Без российских товаров там придется очень туго, - считает Белик, - и произойдет падение уровня жизни до такого состояния, что возмущенный европейский обыватель публично предаст Украину анафеме и потребует того уровня жизни, какой был до украинского кризиса".

А вот депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет опасается, что новый проект санкций США против России снова возведет железный занавес. "Неужели американцам так хочется потом стучаться лбом в закрытую дверь? - удивлен он. - США пора прекратить придерживаться деструктивной позиции".

По его словам, Россия к этому готова, а вот США - вряд ли.