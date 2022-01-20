В Госдуме обещают зеркальный ответ в случае принятия санкций США

Ранее стало известно, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, а также силовиков, бизнесменов и журналистов. Об этом сообщала газета Washington Post. Новый проект ограничений в отношении России включает и меры против "Северного потока-2".
Россия оставляет за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним, заявил Белик в комментарии РИА Новости.
Предложение признать Россию государством-спонсором терроризма в рамках нового проекта санкций он назвал абсурдным. Политик добавил, что Западу при любом раскладе придется считаться с Россией, в том числе в торгово-экономическом плане.
"Без российских товаров там придется очень туго, - считает Белик, - и произойдет падение уровня жизни до такого состояния, что возмущенный европейский обыватель публично предаст Украину анафеме и потребует того уровня жизни, какой был до украинского кризиса".
А вот депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет опасается, что новый проект санкций США против России снова возведет железный занавес. "Неужели американцам так хочется потом стучаться лбом в закрытую дверь? - удивлен он. - США пора прекратить придерживаться деструктивной позиции".
По его словам, Россия к этому готова, а вот США - вряд ли.