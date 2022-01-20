В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку домашних животных

Любое домашнее животное должно будет пройти регистрацию и иметь на теле метку, которая позволит установить его хозяина. Об этом "РГ" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Только за новогодние праздники, испугавшись фейерверков и хлопушек, в стране потерялись несколько десятков тысяч животных, - отметил он. - Вернуть их хозяевам можно только, если у животного есть маркировка: клеймо-татуировка, чип или бирка на ошейнике".

Маркировка позволит установить и владельцев собак, проявляющих агрессию к людям, сейчас хозяева зачастую просто отказываются признавать своих питомцев, покусавших прохожих, добавил Бурматов. Одновременно проще будет найти хозяев выброшенных на улице животных и привлечь их к ответственности: доказать, что кот домашний средней пушистости прежде жил в квартире №101 сейчас просто невозможно. Метка же позволит точно установить, где животное обитало раньше и оштрафовать нерадивого бывшего владельца на 30 тысяч рублей.

"Поручение президента о регистрации домашних животных не исполнено с 2015 года, - продолжил депутат. - Настало время его реализовать. Регистрация должна быть бесплатной, удобной и доступной".

Вариантов для маркировки животного несколько. Среди них - клеймо-татуировка, какие уже есть у собак, чьи владельцы состоят в кинологической ассоциации. Другой вариант - введенный в холку чип. Он представляет из себя миниатюрное зернышко, в которое зашита вся необходимая информация. Оно настолько маленькое, что даже нащупать его рукой будет сложно, объясняет Бурматов, а само введение никаких беспокойств зверю не доставляет.

Проверять чипы будут в ветклиниках, при перевозке животных на самолетах или поездах, а также в случае нападения зверя на человека. В общем, во всех ситуациях, когда надо предъявить ветеринарные документы. Ходить по улицам, проверять чипы или еще каким-то образом контролировать, пройдена ли регистрация, никто не будет, заверил Бурматов.

"По таким правилам живет весь цивилизованный мир, нам тоже пора переходить на них, можно сколько угодно ждать подходящего момента, но своевременно никогда не будет, - отметил Бурматов. - Сканеры для чтения чипов будут в приютах и ветклиниках. Этого вполне достаточно".