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20.01.2022 22:59
Рубрика: В мире

В Греции появятся "нетронутые" горы

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Министерство энергетики и окружающей среды Греции обнародовало постановление, запрещающее какое-либо техническое вмешательство и изменение природной среды на семи горах страны.

К категории названных в постановлении "нетронутых" гор отнесены Олимп и Хаджи в периферии Фессалия, Саос на острове Самотраки, Змоликас и Тимфи в периферии Эпир, Тайгет на полуострове Пелопоннес и Лефка-Ори на острове Крит.

Фото: pixabay
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Теперь на этих горах запрещено прокладывать новые дороги, возводить любые сооружения, в том числе проекты в области возобновляемой энергии (ветряки), и производить какое-либо техническое вмешательство. На уже существующую инфраструктуру это правило не распространяется. Из-под действия постановления также выведены оборонные проекты.

Допускается разметка уже проложенных дорог, ремонт, содержание и благоустройство существующих альпинистских и пешеходных троп без использования моторизованных средств и при условии, что в работах будут осуществляться природные материалы.

Целью постановления является защита природной среды и биоразнообразия в горных районах. По мнению специалистов, бурное развитие дорожной сети приводит к сокращению популяций и исчезновению видов местной фауны, так как нарушают миграционные пути и промежуточные остановки для ее представителей. Кроме того, отсутствие урбанистических элементов позволит улучшить качество проводимых в этих горах научных изысканий в области биологии и даст любителям турпоходов возможность провести время "вдали от цивилизации".

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