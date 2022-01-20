В Ирландии учредили день памяти жертв коронавируса

Новости

Только пятая часть семей живет в просторном жилье 12:45
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса 12:43
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 12:36
"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей 12:35
ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн 12:30
Депутат оценил призыв Зеленского к санкциям против России 12:29
Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ 12:25
В Подмосковье из-за "омикрона" нагрузка на врачей выросла в пять раз 12:08
В Минцифры прокомментировали разработку госстандарта для "умного дома" 12:06
Названы округа Москвы, где сильнее всего подорожали новостройки 12:03
Захарова: НАТО хочет превратить космос в арену боевых действий 11:58
В Подмосковье терапевты переходят на прием больных без записи 11:46
МИД: Заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации 11:43
Депутат объяснил, зачем в России вводится маркировка домашних животных 11:40
Путин и Мишустин поздравили худрука Театра им. Вахтангова с юбилеем 11:36
МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие 11:33
Врач рассказала, когда появляются симптомы у зараженных "омикроном" 11:30
Посол: Расследование гибели российских журналистов в ЦАР еще не завершено 11:28
Умерла французская актриса Люсьен Моро 11:26
Ивановские школы эвакуировали после угрозы минирования 11:26
МИД: Лавров и Блинкен обсудят в Женеве предложения по гарантиям безопасности 11:22
Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 11:15
Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом 11:14
Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей 11:06
2021 год продолжил череду температурных рекордов 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 11:59
Рубрика: В мире

В Ирландии учредили день памяти жертв коронавируса

Текст: Юрий Когалов
В Ирландии появится еще один выходной. Власти страны решили учредить день памяти жертв пандемии коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году он будет отмечаться 18 марта, на следующий день после Дня Святого Патрика - покровителя страны, так ирландцы получат сразу четыре выходных подряд. Но уже со следующего года, как отмечает агентство Europa press, новый праздник будут отмечать в первый понедельник февраля.

Фото: REUTERS
Французско-ирландский роман раздражает британских соседей

Пока же правительство Ирландии решило отблагодарить всех медицинских работников, вставших на передовую в борьбе с пандемией коронавируса. В этом году они получат не облагаемую налогами премию в размере 1000 евро - "в знак признания за работу в опасных и тяжелых условиях и за тысячи жизней, которые они спасли", пояснил вице-премьер Лео Варадкар.

На эту выплату могут рассчитывать не только врачи и медсестры, но больничные носильщики, уборщики, водителей "скорой помощи". Кроме того, такую же премию получат военные, которые выполняли вспомогательную работу в центрах тестирования и вакцинации, и работники частных домов престарелых.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли признал, что отсутствие определенных групп работников среди тех, кому положена премия, может вызвать некоторое разочарование. "Если бы это вознаграждение давалось за тяжелый труд и самоотверженность, его получили бы гораздо больше людей", - пояснил он.

В мире Европа Ирландия

Главное сегодня

Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку домашних животных
Премьер-министр Финляндии считает маловероятным вступление в НАТО
Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане