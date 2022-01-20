В Ирландии учредили день памяти жертв коронавируса

В Ирландии появится еще один выходной. Власти страны решили учредить день памяти жертв пандемии коронавируса.

В этом году он будет отмечаться 18 марта, на следующий день после Дня Святого Патрика - покровителя страны, так ирландцы получат сразу четыре выходных подряд. Но уже со следующего года, как отмечает агентство Europa press, новый праздник будут отмечать в первый понедельник февраля.

Пока же правительство Ирландии решило отблагодарить всех медицинских работников, вставших на передовую в борьбе с пандемией коронавируса. В этом году они получат не облагаемую налогами премию в размере 1000 евро - "в знак признания за работу в опасных и тяжелых условиях и за тысячи жизней, которые они спасли", пояснил вице-премьер Лео Варадкар.

На эту выплату могут рассчитывать не только врачи и медсестры, но больничные носильщики, уборщики, водителей "скорой помощи". Кроме того, такую же премию получат военные, которые выполняли вспомогательную работу в центрах тестирования и вакцинации, и работники частных домов престарелых.

Министр здравоохранения Стивен Доннелли признал, что отсутствие определенных групп работников среди тех, кому положена премия, может вызвать некоторое разочарование. "Если бы это вознаграждение давалось за тяжелый труд и самоотверженность, его получили бы гораздо больше людей", - пояснил он.