В Испании родители через суд решали, вакцинировать ли ребенка от COVID

В Испании спор между разведенными родителями, вакцинировать ли от коронавируса их общего ребенка, дошел до суда. История эта произошла в городе Авилес на севере страны.

Отец 8-летней девочки не захотел, чтобы его дочери делали второй укол, поскольку после введения первой дозы вакцины у нее развилась тахикардия. По мнению мужчины, воздействие препаратов от коронавируса на организм еще недостаточно изучены, мало известно об их побочных эффектах, тем более что на детях исследования не проводились.

Мать девочки не смогла договориться с бывшим мужем и обратилась в суд. Она делала акцент на том факте, что является медсестрой и может позаботиться о ребенке. Сама она, ее новый муж и сын прошли полный курс вакцинации, и даже когда ее нет дома, за дочкой присматривают бабушка и дедушка, также привившиеся от коронавируса.

Судья встал на сторону матери, разрешив ей принимать решение за ребенка. Свой вердикт он объяснил интересами несовершеннолетней. Как заявил судья, несправедливо вступать в научные дебаты о последствиях, которые может повлечь за собой вакцинация или отказ от нее, учитывая, что даже эксперты в этой области не знают не только о происхождении коронавируса, но и его эволюции, а также о разработке и воздействии вакцин. В то же время нельзя отрицать, что с момента появления вакцин смертность, тяжесть и последствия болезни, вызванной инфекцией, снизились. Кроме того, доказано, что вакцинированные не только легче переносят болезнь, но и меньше заражают других.

Что касается данной конкретной семьи, то в связи с тем, что мать, вместе с которой живет девочка, работает в больнице, где риск заражения коронавирусом выше, чем в других местах, у ребенка больше шансов подхватить инфекцию, а значит и больше причин вакцинироваться.

Напомним, в Испании детей с пяти лет начали прививать в середине декабря. Поскольку промежуток между первым и вторым уколом составляет восемь недель, а не три, как у взрослых, появилось время на судебные споры.