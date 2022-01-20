В Киноклубе - премьера к юбилею Римаса Туминаса: "Что наша жизнь - игра!"

В Киноклубе "РГ" - премьера фильма Тофика Шахвердиева "Вся наша жизнь - игра", приуроченная к юбилею лауреата Государственной премии РФ, художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса.

Известный документалист, Тофик Шахвердиев запечатлел мастера в работе над спектаклем Большого театра "Пиковая дама", вышедшем в 2017 году. Режиссер по преимуществу драматический, имевший дело с классиками от Софокла, Шекспира, Пушкина, Чехова, Толстого и Грибоедова до Беккета и Дюрренматта, Туминас был приглашен в Большой поставить "Катерину Измайлову" Шостаковича и "Пиковую даму" Чайковского - это пока все его опыты в оперном жанре. Фильм-наблюдение Тофика Шахвердиева позволит составить более полное представление о творческом методе и характере мастера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Про что наш фильм

Тофик Шахвердиев, режиссер:

- Вся наша жизнь - игра! Мы все играем. Стоит любому из нас просто попасть на глаза кому-то другому - и тут же начинается игра, мы меняемся.

Но для нас, не актеров, игра - это способ наладить отношения с людьми, а сцена - это совсем иное, похожее на настоящую жизнь, но искусственное, придуманное, сто раз отрепетированное. Это такая работа. И такая жизнь.

Творить сценическое зрелище позволено лишь особо одаренным и дипломированным. А нам, зрителям, всегда интересно знать "как это делается".

Римас Туминас - шаман, и ЧТО он говорит - не так существенно. Главное - то, что говорит, - звучит убедительно, и с ним соглашаются. При этом, кто бы что ни говорил ему, Римас со всеми тоже соглашается. Однажды я назвал его мистером "Да", вспомнив советского мистера "Нет", и все удивились. Оказывается, с этим повсеместным соглашательством все сжились, и никто этого не замечал.

Логика в искусстве - дело далеко не первостатейное. Она есть, но словам неподвластная, совсем не обязательно внятная. Театр - это издалека, общий план. А в кино видно и слышно то, чего без микроскопа и телескопа увидеть и услышать невозможно. Поэтому пришлось снять кино, а спектакль Туминаса вы сможете увидеть в театре и без меня. Этот фильм не про Пушкина, не про Чайковского, не про оперу, не про Большой театр, а про человека в работе, чья вся жизнь - игра. Профессия такая.

"А мы больше ничего умеем!", - сказал мне Рима и печально, и лукаво, понимая, что он делает свое дело очень хорошо. Это признано и в Литве, и в России, и во всем мире, где видели его постановки.