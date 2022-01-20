В Колумбии боевики застрелили подростка-защитника природы

По сообщениям местных властей, четырнадцатилетний Дэвид Брайнер находился в безоружном патруле по землям своего племени Наса и натолкнулся на группу вооруженных людей, которые немедленно открыли огонь. Помимо мальчика, был убит еще один мужчина, а двое других получили ранения. Нападавшие, как сообщаются, ранее были членами повстанческой группировки Farc - "Революционных вооруженных сил Колумбии".

Колумбийские наркокартели и повстанческие группировки находятся в постоянной конкуренции в поиске новых коридоров для трафика наркотиков и оружия, зачастую прокладывая свои маршруты через традиционные территории коренных народов. Местные племена не желают мириться таким положением, выступая в защиту родных земель.

По данным природоохранных общественных организаций, Колумбия является наиболее опасной страной для защитников окружающей среды. По всему миру в 2020 году погибло 227 активистов, причем более трети - 65 человек - именно в Колумбии.