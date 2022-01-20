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20.01.2022 13:10
Рубрика: Власть

В Кремле оценили слова Байдена о перспективах вступления Украины в НАТО

Текст: Галина Мисливская
Заявления американского руководства о том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе не означают, что этого не произойдет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент США Джо Байден указал на то, что Киев не выполнил часть требований, необходимых для вступления в альянс, поэтому в ближайшее время страна вряд ли к нему присоединится.

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"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ принятия Украины в среднесрочной перспективе", - отметил Дмитрий Песков, добавив, что с точки зрения диалектики развития международных отношений ​​​среднесрочная перспектива - "это один момент".

"Поэтому все это еще стоит прояснить, а главное, что ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных документов, которые мы ожидаем на днях", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Расширение НАТО Россия и США

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