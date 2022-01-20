Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на громкие заявления президента США Джо Байдена. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. Представителей СМИ интересовало, что будет делать Вашингтон в случае нападения России на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на интересную деталь: американские журналисты сделали вид, что никогда не слышали про расширение НАТО на Восток. "Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", - прокомментировала происходящее Захарова.