В Минцифры прокомментировали разработку госстандарта для "умного дома"

В Минцифры прокомментировали разработку государственного стандарта для "умного дома".

"Разработка стандарта "умного" многоквартирного дома подразумевает возможность внедрения и использования интеллектуальных приборов от различных производителей и поставщиков в единой информационной экосистеме. Планируется обеспечить МКД минимальным перечнем "умных" решений. Полный перечень систем, модулей и конечных устройств, которые будут формировать единую цифровую систему, пока находится на этапе обсуждения", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минцифры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минцифры, Минстрой и Минпромторг разрабатывают единые стандарты "умного дома".